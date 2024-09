Luna Rossa e Ineos sprecano il 1 match point | American Magic e Alinghi vincono con poco vento Cancellata gara-6

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024)mettono un timbro nella pratica cheBritannia evolevano archiviare. In un lunedì con, caratterizzato dal rinvio delle ultime due gare, i migliori due team del round robinil primoin semifinale di Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup.portano quindi il punteggio sul 4-1. Le due regate valevoli come-6 saranno recuperate nella giornata di mercoledì 18 settembre, mentre domani è previsto un giorno di riposo. In acqua ci saranno solo gli AC-40 impegnati nelle regate di flotta della Youth America’s Cup.b.-5 è ilrace per eccellenza. Ricco di incroci, ma anche di errori.