Lucca infiltrati alla processione E’ un gruppo di estrema destra Comune e diocesi non sapevano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) E’ polemica per la presenzadi Santa Croce di alcuni esponenti del movimento ‘La Rete dei Patrioti‘. Una quindicina di persone è riuscita a infilarsi all’interno del corteo esponendo alcune bandiere raffiguranti un Cristo, tipico dell’iconografia ortodossa della Russia imperiale e ripreso da alcuni battaglioni della Russia di Putin nel Donbass dal 2014 e poi anche nella guerra in Ucraina. Laè la festa più importante della città e vede le istituzione religiose e laiche portare in corteo la statua del Volto Santo (che però quest’anno è oggetto di restauro) per le vie del centro illuminate per l’occasione dai lumini a cera.