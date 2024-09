Lotteria due premi in uno | occasione da non perdere

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 16 settembre 2024), con 2 euro e 5 numeri ha centrato addirittura uno doppio: colpo da paura a Città di Castello. C’è chi fatica un sacco, ma alla fine ci riesce. E poi c’è chi, invece, nonostante i tanti sacrifici, non riuscirà mai a coronare il sogno di avere una casa tutta sua. Vuoi perché in certi casi è più facile scalare l’Everest che non accendere un mutuo, vuoi perché non tutti godono della stabilità necessaria per farlo, sta di fatto che comprare un immobile è talvolta una vera e propria impresa. Vincita da sogno in Umbria – Ilveggente.itNon avrà di questi problemi, beato lui, il giocatore la cui storia, nelle scorse ore, ha fatto il giro d’Italia. Tutto è iniziato quando lui o lei, non si conosce l’identità, lo scorso giovedì, si è recato in via Galvani a Città di Castello, presso il bar Canalicchio, per tentare la fortuna.