Le pagelle Cavallari è pericoloso Achy e Di Paola in evidenza Bene Lollo Giannetti non punge Boccardi impalpabile

(Di lunedì 16 settembre 2024) TIRELLI 6 L’errore nel finale, evitabile, poteva costare carissimo. Per il resto è fortunato nel primo tempo con le due legni avversari. Nella speranza che l’infortunio non sia serio. MOROSI 6 Come a San Donato alterna buone cose a giocate sbagliate. In difesa soffre a tratti la vivacità di Ciofi, uno dei migliori del Montevarchi.6,5 Rientro da ex senza errori o indecisioni ma tanta energie anche nei contrasti.6,5 Il più, con due ottime incorante su due angoli in cui è fermato sulla linea. DInel primo tempo quando può affondare qualche volta sulla sinistra. Poi si fa più guardingo pensando a contenere Zhupa. FARNETI 7,5 Esordio super. Unisce forza fisica ad una buona tecnica e nel finale in crescendo dei suoi si fa notare. Fino alla perla del gol. BIANCHI 6 Non la sua migliore versione, soffre il dinamismo della mediana avversaria.