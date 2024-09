Juventus Chiellini | Un ritorno a casa questi colori dentro da sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Oggi, seppur in forma e veste differente. Il bianconero è parte di me,li sentodae questo club, nel mio percorso personale e professionale, ha rappresentato tantissimo”. Sono queste le parole di Giorgio, che sui propri profili social commenta il suoallacome Head of Football Istitutional Relations. “Sono entusiasta di questa nuova avventura e consapevole delle responsabilità che porta con sé. Non vedo l’ora di contribuire, con la stessa passione di, a portare laverso nuovi traguardi“, ha aggiunto l’ex capitano bianconero.: “Unda” SportFace.