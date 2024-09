Inzaghi conferenza stampa prima di Manchester City-Inter | data e ora

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo la gara contro il Monza arriva un nuovo impegno per i nerazzurri: tra due giorni l’esordio in Champions League. Di seguito le informazioni utili sulladi mister Simone. ESORDIO – Mercoledì sera, alle ore 21.00, andrà in scena ladelle otto gare dellafase di Champions League per la squadra di Simone. I nerazzurri partiranno col botto nell’esordio stagionale in Europa, andando ad affrontare il team di Pep Guardiola, avversario ben noto dopo la finale di due anni fa. Anche per via dell’ultimo scontro diretto fra le due squadre, l’attesa cresce sempre di più per. La partita, che si terrà all’Etihad Stadium, è praticamente imminente, con la formazione diche avrà pochissimo tempo per prepararla.