Intanto inizia il ricorso di TikTok contro la norma USA sulla vendita

(Di lunedì 16 settembre 2024) Al netto dei rumors su un potenziale interessamento di Amazon all’acquisizione di, oggetto del nostro monografico di oggi, questo lunedì 16 settembre è molto importante per la sopravvivenza dinegli Stati Uniti. Come vi abbiamo più volte raccontato, nel corso del mese di aprile 2024, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha reso nota la sua intenzione – mettendola nero su bianco in un provvedimento amministrativo – di bannare il social network cinese made in ByteDance se non fosse cambiata la sua proprietà. Il tutto è dovuto ai timori chepotesse avere dei legami con il governo cinese e che, quindi, i suoi servizi potessero essere utilizzati per acquisire dati rilevanti sui cittadini americani.