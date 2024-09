Insider – Faccia a faccia con il crimine | anticipazioni e ospiti della terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 16 settembre 2024)con ile streamingQuesta sera, lunedì 16 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondacon il, programma televisivo condotto da Roberto Saviano inizialmente, a detta dello scrittore, censurato dalla Rai. Nelle varie puntate vedremo Roberto Savianocon le organizzazioni criminali. Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati. Un racconto per scoprire da vicino l’universo sotterraneo del. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.È possibile trovarsicon le organizzazioni criminali anche senza farne parte, o senza aver scelto per professione di perseguirle. Come nel caso dei giornalisti minacciati dalle mafie, che lottano con l’unica arma di cui dispongono: la parola.