Il prestigioso titolo di Centro di Oncologia Integrata e Cure Palliative alle strutture del Gruppo San Raffaele

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'European Society for Medical Oncology (ESMO) ha conferito, per il quinto triennio consecutivo (15 anni), ildi “DI”, agli hospice delSandi Cassino, Rocca di Papa e Montecompatri, strettamente collegati all'Unità Operativa diMedica del Policlinico Tor Vergata. Si tratta del massimo riconoscimento che la Società Europea rilascia a un numero limitato di centri considerati ad altissimo livello per leerogate al paziente oncologico. L'assegnazione è stata ufficializzata nel corso del 9° “ESMO Designated Centres of Integrated Oncology andCare session and awards: Specific considerations for integration of oncology andcare”, in corso dal 13 al 17 settembre, presso il Cartagena Auditorium di Barcellona.