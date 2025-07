Roma quarto giorno di ritiro a Trigoria | doppia seduta sotto gli occhi di Gasperini

Prosegue senza sosta il ritiro della Roma, giunto oggi al quarto giorno di preparazione estiva presso il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. La squadra, guidata da Gian Piero Gasperini, ha svolto una doppia seduta di allenamento, proseguendo il lavoro fisico e tattico in vista della nuova stagione. Nelle immagini diffuse dal club sui propri canali ufficiali, si nota un’intensa fase di corsa e lavoro atletico, con i giocatori impegnati sia sul campo che nelle esercitazioni specifiche per la resistenza e il ritmo partita. Il nuovo tecnico giallorosso sta impostando il ritiro su carichi fisici elevati e ripetuti test individuali, con l’obiettivo di portare tutti gli elementi della rosa a una condizione ottimale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, quarto giorno di ritiro a Trigoria: doppia seduta sotto gli occhi di Gasperini

Calendario Juve: i bianconeri chiudono al quarto posto la giornata 36! Il recap sulla corsa Champions con tutte le sfide di Lazio, Roma e Bologna - di Redazione JuventusNews24 Calendario Juve: ecco il confronto con le sfide di Lazio, Roma e Bologna: tutti gli incroci di maggio e il punto sulla lotta al quarto posto.

Roma, Ghisolfi: «Svilar è il nostro futuro, sul rinnovo non c’è fretta. Quarto posto? Non ci nascondiamo, ma…» - Le parole di Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, sul futuro del portiere giallorosso e sulla lotta alla Champions League Florent Ghisolfi ha parlato a DAZN nel pre partita di Atalanta-Roma.

LIVE Musetti-Zverev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’atteso quarto di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:51 La cinese Zheng firma l’impresa eliminando la testa di serie numero 1 Sabalenka.

Ritiro Cagliari | Giorno 4 a Temù: calci piazzati e tecnica nel menù mattutino

Gasperini fa sul serio e blinda il ritiro della Roma. Sedute non-stop con corsa e pallone - Quella in cui gli allenamenti forgeranno i calciatori del futuro, quella della fatica, dell'impegno e della dedizione al lavoro. ilmessaggero.it scrive

Roma, parte il ritiro: bagno di folla per Gasperini e Dybala. Assente Pellegrini e un tifoso chiede Mbappé a Massara - Non era presente il capitano giallorosso È iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 della Roma. Come scrive calciomercato.com