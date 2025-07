Vitalizi | ricorso respinto a 800 ex deputati Volti noti con taglio dell’assegno fino al 90%

Grande delusione per molti volti noti della politica e non solo. Tra coloro che lamentano i tagli ci sono Paolo Guzzanti e Ilona Staller, gli ex sindaci di Napoli Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino, l'ex primo cittadino di Imperia, Claudio Scajola. Poi Fabrizio Cicchitto, Claudio Martelli, Margherita Boniver. Quindi Italo Bocchino, Mario Landolfi, Gianni Alemanno, Mario Capanna, l'ex magistrata Tiziana Maiolo, l'ex olimpionica Manuela Di Centa, l'ex vicepresidente del Csm Michele Vietti, Giovanna Melandri, Angelino Alfano

A sei anni dalla delibera che ha cambiato per sempre il sistema dei vitalizi parlamentari, oltre mille ex deputati sono in attesa di una decisione che potrebbe ribaltare tutto. Il "vitalizio della discordia" è tornato al centro della scena politica e giuridica: nei prossi

