Joaquin phoenix si scusa per una delle notti peggiori della sua vita

Joaquin Phoenix e il ricordo di un momento imbarazzante in TV. Nel corso della sua carriera, Joaquin Phoenix ha affrontato numerose sfide artistiche e personali. Uno degli episodi piĂą controversi e discussi risale al 2009, quando l’attore partecipò a un’intervista con David Letterman che si rivelò estremamente difficile e imbarazzante. A distanza di oltre quindici anni, Phoenix ha deciso di ripercorrere quell’esperienza, offrendo una riflessione sincera sulla vicenda. il contesto dell’intervista del 2009. All’epoca, Phoenix promuoveva il mockumentary I’m Still Here, diretto da Casey Affleck, nel quale interpretava una versione romanzata di sĂ© stesso abbandonando la recitazione per immergersi nel mondo dell’hip-hop. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Joaquin phoenix si scusa per una delle notti peggiori della sua vita

In questa notizia si parla di: phoenix - joaquin - scusa - notti

Joaquin Phoenix in “Eddington” a Cannes 78, l’America a nervi tesi di Ari Aster - CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un tuffo grottesco nell’America più profonda e uno sguardo ironico alle contraddizioni di un paese che sta scivolando nel baratro della sua provincia: in Concorso a Cannes 78 c’è il nuovo film di Ari Aster, “Eddington”, commedia ad alta tensione sociale cucita addosso a Joaquin Phoenix, che torna a lavorare con il regista a tre anni di distanza da “Beau ha paura”.

Eddington, la recensione del film Ari Astar con Joaquin Phoenix in concorso al Festival di Cannes 2025 - Il semplicistico e superficiale diorama dell'America trumpiana secondo Ari Aster. La recensione di Eddington di Federico Gironi.

Eddington: recensione del film con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal – Cannes 78 - Eddington: recensione del film con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal – Cannes 78 Col senno di poi, è il 2020.

«Una delle notti peggiori della mia vita»: Joaquin Phoenix chiede scusa per quello che è successo https://bestmovie.it/news/una-delle-notti-peggiori-della-mia-vita-joaquin-phoenix-chiede-scusa-per-quello-che-e-successo/935920/… Vai su X

«Una delle notti peggiori della mia vita»: Joaquin Phoenix chiede scusa per quello che è successo.

Joaquin Phoenix si è scusato e pentito della sua intervista con David Letterman: "Non lo farò mai più" - L'attore aveva usato l'intervista con Letterman come parte della sua performance per il film documentario I'm Still Here all'insaputa del conduttore ... Lo riporta msn.com

Joaquin Phoenix è svenuto sul set del suo nuovo film Beau ha paura - Joaquin Phoenix si è sentito male sul set del nuovo film a cui sta lavorando: Beau ha paura. Riporta tg24.sky.it