I Friedkin lanciano Pursuit Sports holding per gestire Roma Everton e Cannes | come funzionerà

Una nuova società per gestire gli equilibri e le strategie della galassia calcio che fa a capo agli imprenditori americani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I Friedkin lanciano Pursuit Sports, holding per gestire Roma, Everton e Cannes: come funzionerÃ

In questa notizia si parla di: gestire - friedkin - lanciano - pursuit

La Roma ‘brucia’ anche Ghisolfi ma Friedkin non può gestire la società senza manager - (Adnkronos) – Via il direttore sportivo Florent Ghisolfi e via Lorenzo Vitali, che qualche mese fa era stato nominato Chief Administrator Officer.

La Roma ‘brucia’ anche Ghisolfi ma Friedkin non può gestire la società senza manager - (Adnkronos) – Via il direttore sportivo Florent Ghisolfi e via Lorenzo Vitali, che qualche mese fa era stato nominato Chief Administrator Officer.

I Friedkin lanciano Pursuit Sports, holding per gestire Roma, Everton e Cannes: come funzionerà ; I Friedkin lanciano Pursuit Sports: una nuova era per Roma, Everton e Cannes; AS Roma News - Ultime notizie - AS Roma news, calciomercato e ultime notizie h24.

I Friedkin creano la Pursuit Sports per gestire i club: nel mirino anche una franchigia USA - Nasce così un nuovo gruppo che sarà gestito dall’amministratore delegato Dave Beeston, ex Fenway Sports Group. Come scrive calcioefinanza.it