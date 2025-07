Il franchise dei personaggi iconici dei Puffi si arricchisce di una nuova produzione cinematografica, che promette di catturare l’attenzione di un pubblico vasto e diversificato. Dopo decenni di successi e numerose trasposizioni, il nuovo film diretto da Chris Miller, noto per aver lavorato su produzioni come Puss in Boots e Shrek the Third, segna un’importante rivisitazione delle avventure degli abitanti del villaggio blu. La pellicola, prevista per il 18 luglio 2025, rappresenta un reboot che introduce nuovi personaggi e dinamiche all’interno della comunità dei Puffi. il cast stellare al servizio della rinascita dei puffi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Reboot dei puffi: una sfida affascinante per i nuovi protagonisti del film animato