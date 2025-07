Lamine Yamal segue i passi di Lionel Messi e prende iconica camicia n 10

2025-07-16 21:30:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Lamine Yamal è stata ufficialmente consegnata l’iconica camicia n. 10 di Barcellona, una maglia indossata per oltre un decennio dalla leggenda del club Lionel Messi. La pietra miliare arriva pochi giorni dopo che Yamal ha celebrato il suo 18 ° compleanno e prenderĂ il numero di camicia di Ansu Fati, che recentemente si è unito a Monaco con un prestito di una stagione. L’annuncio ha coinciso con un evento privato in onore del nuovo accordo a lungo termine di Yamal con il club. Il suo contratto, firmato il mese scorso, lo terrĂ al campo fino al 2031. 🔗 Leggi su Justcalcio.com