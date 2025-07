Terremoto giudiziario sulla Milano di Sala e spuntano le chat | Pgt ombra

Terremoto giudiziario in Comune a Milano. La Procura ha chiesto di arrestare e mettere ai domiciliari l'assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, in una nuova inchiesta sull'urbanistica in cui è accusato di concorso nella corruzione dell'ex presidente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, falso e induzione a dare o promettere utilitĂ sui grandi progetti di trasformazione immobiliare e in particolare l'ex Pirellino. Domiciliari anche per il fondatore e ceo di Coima, il 're del mattone' Manfredi Catella (nella foto con Sala), la richiesta dei pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici che con l'aggiunto Tiziana Siciliano da 3 anni coordinano le indagini sull'urbanistica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

