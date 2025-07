Alla Camera resta il taglio ai vitalizi | no del Collegio d’Appello al ricorso di 800 deputati

Il Collegio d’appello della Camera, in pratica la Cassazione di Montecitorio, ha confermato il “niet” pronunciato in primo grado al ricorso presentato da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, su cui aveva invece deciso favorevolmente il Senato nel 2022. Il taglio era stato deciso nel 2018 sotto la presidenza di Roberto Fico. A rendere nota la decisione è stato un comunicato di Montecitorio. I ricorrenti hanno esaurito gli organi giurisdizionali interni ed ora dovranno decidere se rivolgere un appello in sede politica all’ Ufficio di Presidenza, oggi guidato da Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alla Camera resta il taglio ai vitalizi: no del Collegio d’Appello al ricorso di 800 deputati

