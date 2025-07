Durante la sua apparizione al My Mom’s Basement di Robbie Fox, il Best In The World ha portato alla luce un interessante dietro alle quinte che ha visto protagonisti lui, Triple H e l’ex chairman della WWE. Dopo aver smentito le teorie dei fan sulla percezione comune che la WWE non volesse un ritorno di CM Punk, il Voice Of The Voiceless ha invece affermato di come una proposta sia partita da Vince McMahon stesso: “Una volta ho avuto un incontro clandestino davvero assurdo con Vince (McMahon) e Triple H al Borgata di Atlantic City. Che anno è adesso, il 2025? Allora doveva essere il 2018 o il 2019. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk nel 2019 era già in trattative con Vince McMahon per un ipotetico ritorno