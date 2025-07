Resta il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari | respinto il ricorso di 800 ex deputati

Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Respinti dunque i ricorsi presentati da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, e già rigettati in primo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: taglio - vitalizi - parlamentari - deputati

Taglio ai vitalizi, 1.300 ex parlamentari fanno ricorso. Da Ilona Staller a Antonio Bassolino. Paolo Guzzanti: «Ho dato il sangue, è sacrosanto» - A sei anni dalla delibera che ha cambiato per sempre il sistema dei vitalizi parlamentari, oltre mille ex deputati sono in attesa di una decisione che potrebbe ribaltare tutto.

Taglio vitalizi: ricorso di 1.400 ex parlamentari che li rivogliono - E’ partito il ricorso di circa 1.400 ex deputati che chiedono di rivedere la delibera del 2018 che tagliava i vitalizi agli ex parlamentari, voluta dall’allora presidente di Montecitorio Roberto Fico.

Taglio vitalizi, chi sono gli ex parlamentari che hanno fatto ricorso - Sono centinaia gli ex parlamentari, riuniti in un’Associazione, ad aver presentato ricorso contro il taglio dei vitalizi e che ora stanno aspettando di sapere se riusciranno a riavere il precedente assegno.

Perché centinaia di ex parlamentari hanno fatto ricorso contro il taglio dei vitalizi alla Camera I vitalizi degli ex deputati sono stati tagliati nel 2018, ma subito sono partiti i ricorsi. In questi giorni si decide sugli assegni di oltre ottocento ex parlamentari: la richiest Vai su Facebook

Taglio vitalizi parlamentari, ricorso di centinaia di ex deputati alla Camera | Sky TG24 Vai su X

Resta taglio vitalizi, respinto ricorso di 800 ex deputati; Vitalizi, cosa sono e cosa prevede lo stop al taglio introdotto nel 2018; Vitalizi, giovedì la sentenza del collegio della Camera: oltre 1.

Resta il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari: respinto il ricorso di 800 ex deputati - Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari ... Secondo fanpage.it

Vitalizi, la Camera conferma il taglio per 800 ex parlamentari - Respinto l'appello, confermate le «misure di mitigazione» introdotte nella passata legislatura ... Come scrive msn.com