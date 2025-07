Precipita dal tetto di casa | 74enne in prognosi riservata al Ca' Foncello

Erano le 17.18 di mercoledì pomeriggio, 16 luglio, quando il centralino del Suem 118 ha ricevuto una richiesta d'aiuto arrivata da via Campagna a Vazzola. È qui che un uomo di 74 anni, G.D.C. le sue iniziali, è precipitato a terra dopo essere salito sul tetto di casa. Non è ancora chiaro se. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: tetto - casa - precipita - 74enne

Crema, 19 chili di droga nascosti sul tetto: arrestato 23enne, in casa cocaina, hashish e soldi in contanti - A Crema, un giovane di 23 anni è stato arrestato per spaccio. Sequestrati 19 kg di droga destinati alla provincia.

Si arrampica sul tetto di una casa per recuperare il pallone del figlio e cade: grave un papà di 45 anni - Un 45enne di Sustinente (Mantova) è stato trasportato in ospedale con l'elicottero nel pomeriggio del 27 aprile dopo una caduta di 3 metri.

Precipita dal tetto di casa, gravissimo un 45enne soccorso in eliambulanza - Un gravissimo infortunio ha colpito questa mattina un 45enne, intento ad eseguire alcuni lavori sul tetto della propria abitazione.

Priverno, precipita dal tetto di casa per controllare le grondaie; 74enne cade dal tetto del capannone e muore: tragedia a Pegognaga; PRECIPITA DAL TETTO DI CASA A PRIVERNO: È DECEDUTO L’ANZIANO DI 74 ANNI.

Sale sul tetto del capannone ma la struttura non regge e precipita nel ... - Mercoledì mattina un 74enne è morto cadendo dal tetto di un capannone a Pegognaga, in provincia di Mantova. Riporta fanpage.it

Precipita dal tetto della casa di campagna e muore - Precipita dal tetto della casa di campagna e muore Tragedia a Matelica (Macerata): l’uomo è stato trovato senza vita dai familiari che non vedendolo tornare a casa si sono preoccupati. Scrive ilrestodelcarlino.it