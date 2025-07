Milano Sala | Comune non si riconosce in lettura riportata

Milano, 16 lug. (askanews) – "Ritengo necessario avere un quadro piĂą completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore. Posso solo dire che l'Amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata. Da diversi mesi l'Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di riorganizzazione e ha assunto nuovi provvedimenti; gli ultimi accadimenti dovranno essere compresi e valutati perchĂ© non venga vanificato il prezioso percorso intrapreso. Nel contempo l'assessore Tancredi si sta confrontando con i suoi legali prima di assumere qualunque iniziativa". Così in una nota il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo che oggi la Procura di Milano ha chiesto l'arresto di 6 indagati, tra cui l'assessore comunale Giancarlo Tancredi, in relazione all'inhiesta sull'urbanistica.

Inchiesta edilizia a Milano: chiesti sei arresti, tra cui un assessore e un noto imprenditore | Il sindaco Sala: "Il Comune non si riconosce in lettura della Procura" - Si indaga su un presunto sistema di corruzione nella gestione urbanistica milanese. Tra gli indagati l'assessore Giancarlo Tancredi e l'imprenditore Manfredi Catella

