Sancho Juventus i bianconeri continuano a spingere | la richiesta del Manchester United è stata ritenuta eccessiva Ecco di che cifra si tratta

Sancho Juventus, i bianconeri continuano a spingere per portare l’esterno inglese a Torino: gli aggiornamenti. Il calciomercato Juventus continua a spingere per portare a Torino Jadon Sancho, esterno d’attacco classe 2000 del Manchester United, in uscita dai “Red Devils”. La trattativa tra i due club si è intensificata negli ultimi giorni, con i bianconeri determinati a chiudere l’affare per il giovane talento inglese. Tuttavia, la situazione è ancora complessa, come riportato da Calciomercato.com, poichĂŠ il Manchester United richiede una cifra consistente per il suo cartellino, 25 milioni di euro, che la Juventus considera troppo alta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Š Juventusnews24.com - Sancho Juventus, i bianconeri continuano a spingere: la richiesta del Manchester United è stata ritenuta eccessiva. Ecco di che cifra si tratta

In questa notizia si parla di: juventus - spingere - sancho - bianconeri

Sam non si è ancora visto a Riccione: il Napoli continua a spingere per averlo. Intanto il Milan non riscatta Sottil, elemento gradito a Italiano. Stallo Beukema, anche la Juventus su Lucumi - Non di solo Immobile vive il mercato rossoblÚ. Il filo diretto col Napoli per Ndoye e Beukema, per dire, non si è mai spezzato.

LA #JUVENTUS ACCELERA PER #SANCHO Come riferito da @DiMarzio, i bianconeri stanno spingendo per trovare l’intesa e portare a Torino il talento inglese Nuovi contatti con i Red Devils per il classe 2000, con l’offerta che si assesta sui 10 mln Vai su X

? - #Milan, JASHARI È A UN PASSO. Il centrocampista non va in ritiro col Bruges. Presto sarà #rossonero. La suggestione #Vlahovic. Anche la Juve si muove. Sancho vuole i bianconeri. #WIMBLEDON S Vai su Facebook

Juventus-Sancho, si insiste: contatti positivi con il giocatore. Le news di calciomercato; Calciomercato: la Juve vuole Sancho, nell’Inter Calha in bilico, il Milan cerca il sostituto di Herna...; Juventus, pronti nuovi contatti per Sancho: la situazione con il Manchester United.

Sancho Juventus (Corriere), bianconeri sempre più vicini al traguardo: lo United sta per liberare l’inglese, cosa succede adesso - Sancho Juventus (Corriere dello Sport), bianconeri sempre più vicini al traguardo: il Manchester United sta per liberare l’inglese, cosa succede ora La Juventus è sempre più vicina a chiudere per Jado ... Scrive juventusnews24.com

Sancho, ecco l’offerta della Juve. Conceicao sarà ancora bianconero - Comolli e Modesto all’assalto dell’inglese: in ballo l’offerta allo United e la buonuscita del calciatore. Segnala msn.com