Cosa è accaduto in galleria? Le foto dell’auto e del Tir nell’incidente in A1

Barberino del Mugello (Firenze), 16 luglio 2025 – Due foto mostrano cosa è accaduto nella galleria dell'A1 Firenze Bologna tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, nel territorio comunale di Barberino del Mugello. Qui una famiglia è stata distrutta. Quattro i morti e una donna ferita in maniera grave nell'incidente. Tra le persone decedute, anche una bambina di 4 anni, figlia della donna che era alla guida e adesso in coma all'ospedale di Careggi. La Panda blu è rimasta distrutta nella parte posteriore. Proprio nel sedile posteriore c'erano tre delle vittime, ovvero la bambina, il nonno e la zia della piccola oltre al cagnolino di famiglia, morto anche lui.

