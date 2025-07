Valerio Giamarco muore a 18 anni | l' incidente con un' auto mentre era in sella alla sua Ducati e il volo di dieci metri

MIRANO - Grave incidente in via Cavin di Sala: perde la vita Valerio Giamarco, di 18 anni. Lo schianto questa mattina, mercoledì 16 luglio, intorno alle 8.30, all'incrocio tra via Cavin di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Valerio Giamarco muore a 18 anni: l'incidente con un'auto mentre era in sella alla sua Ducati e il volo di dieci metri

In questa notizia si parla di: valerio - giamarco - anni - incidente

Brutto incidente sulla A14 altezza Giulianova. Un camion in fiamme. Entrambe corsie bloccate. Ci troviamo dietro l'incidente. Le immagini in esclusiva. Vai su Facebook

Valerio Giamarco muore a 18 anni: lo schianto con un'auto mentre era in sella alla sua Ducati e il volo di die.

Valerio Giamarco muore a 18 anni: lo schianto con un'auto mentre era in sella alla sua Ducati e il volo di dieci metri - Grave incidente in via Cavin di Sala: perde la vita Valerio Giamarco, di 18 anni. Segnala msn.com

Incidente in quad a Zante, Valerio Bianchi in coma a 22 anni. Il ... - La mamma: «Dateci un volo di Stato» Il ragazzo ha riportato un trauma cranico con pneumoencefalo, un ... Si legge su leggo.it