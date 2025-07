WWE | Goldberg parla della dura preparazione per sostenere il match di ritiro

Durante la sua apparizione avvenuta il 15 luglio al The Ariel Helawni Show, l'Hall of Famer ha parlato di come abbia dovuto stare al passo con gli acciacchi in vista del suo match di ritiro contro Gunther a Saturday Night's Main Event. Goldberg ha sottolineato il ruolo cruciale della medicina: "Non avrei mai potuto farlo . senza ricorrere alle cellule staminali. Assolutamente impossibile. Il corpo con cui vivevo prima non ce l'avrebbe mai fatta." La sua prioritĂ era riuscire a proporre ai fan un incontro intenso, nonostante le condizioni fisiche precarie, in particolare alle ginocchia. Ha dichiarato chiaramente di avere un ginocchio malmesso e di zoppicare, avendo però tutto il diritto di farlo, essendoselo guadagnato sul campo: "Mi sono meritato la mia zoppia.

