Strappano la catenina a un ragazzo in un locale di Civitanova la polizia li bracca e li trova in hotel

Quattro giovani denunciati per furto con strappo a Civitanova Marche: la Polizia recupera la catenina rubata in un locale affollato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Strappano la catenina a un ragazzo in un locale di Civitanova, la polizia li bracca e li trova in hotel

In questa notizia si parla di: catenina - locale - civitanova - polizia

Strappano la catenina a un ragazzo in un locale di Civitanova, la polizia li bracca e li trova in hotel; Dall'Umbria a Civitanova: strappano la catenina a un ragazzo in un locale, fermati dalla polizia; Civitanova, furto di una catenina in un locale: rintracciati i responsabili.

Strappano la catenina a un ragazzo in un locale di Civitanova, la polizia li bracca e li trova in hotel - Quattro giovani denunciati per furto con strappo a Civitanova Marche: la Polizia recupera la catenina rubata in un locale affollato. Segnala virgilio.it

Gli strappano la collana d’oro dal collo e scappano: ragazzi rintracciati, uno è stato denunciato - Si tratta di tre ventenni ed un minore, tutti cittadini italiani residenti in provincia di Perugia Un altro furto in un locale del lungomare di Civitanova Marche. youtvrs.it scrive