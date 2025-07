Cody Rhodes | Attualmente sono ad un punto sconosciuto nella mia carriera

Durante una recente intervista con Justin Barrasso per Undisputed, la superstar ed ex campione indiscusso Cody Rhodes ha parlato dell’andamento della sua carriera in WWE dal suo ritorno nel 2022, della sua run da campione, della sua storia con Randy Orton e la loro faida, che potrebbe portarli ad uno scontro durante la prossima WrestleMania. Le parole di Cody. Relativamente al suo regno titolato, Cody ha detto: “ Ci sono alcune cose su cui mi sono soffermato, quando ero campione, di cui vado fiero. Sono stato molto orgoglioso, subito dopo WrestleMania 40, quando ci siamo presentati con un PLE in Francia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Attualmente, sono ad un punto sconosciuto nella mia carriera”

