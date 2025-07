Enrico Valenti lutto a Mediaset | morto il genio dietro a Uan di Bim bum bam

Lutto a Mediaset, se ne va a soli 71 anni Enrico Valenti, un uomo che ha costruito una buona fetta del mito televisivo italiano soprattutto per chi era giovanissimo negli anni Ottanta. Valenti è infatti passato alla storia come "il papà di Uan ", il leggendario pupazzo animato spalla di un Paolo Bonolis quasi agli esordi a Bim bum bam, il più famoso contenitore per bambini della televisione italiana. Membro del Gruppo 80 (compagnia di animazione che aveva fondato nel 1980 insieme a Kitty Perria ), era la mente dietro ai "fratellini" di Uan, come Five e Four anche loro protagonisti della tv per bambini sulle altre reti del gruppo Fininvest. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Enrico Valenti, lutto a Mediaset: morto il genio dietro a "Uan" di Bim bum bam

In questa notizia si parla di: valenti - enrico - lutto - mediaset

È morto Enrico Valenti, il padre del pupazzo “Uan” di “Bim Bum Bam” - Ci ha lasciati all’età di 71 anni Enrico Valenti, lo storico ideatore del pupazzo di “Uan” della trasmissione per ragazzi “Bim Bum Bam” condotta da un giovane Paolo Bonolis; per la televisione aveva creato tanti altri personaggi, oltre alla compagnia di animazione Gruppo 80.

Addio a Enrico Valenti, creatore di Uan e Five - A 71 anni si è spento Enrico Valenti, celebre creatore di Uan e Five, personaggi di Bim Bum Bam. Fu la tv di Silvio Berlusconi a lanciare queste mascotte che hanno conquistato i cuori dei telespettatori L'articolo Addio a Enrico Valenti, creatore di Uan e Five proviene da Il Difforme.

È morto Enrico Valenti, il “papà” di Uan di “Bim Bum Bam” - È morto Enrico Valenti, papà di Uan e mago del Gruppo 80. Valenti aveva 71 anni ed è stato il genio dietro il famoso programma per bambini “ Bim Bum Bam “, creatore anche di Five, Four e tanti indimenticabili pupazzi della tv anni Ottanta e Novanta.

A meno di un mese dalla prima puntata, Pomeriggio Cinque News viene stoppato, lo spin off estivo della trasmissione di Canale 5 condotta da Alessandra Viero. La scelta, presa dai vertici Mediaset, arriva a seguito dei disastrosi ascolti registrati dalla trasmiss Vai su Facebook

È morto Enrico Valenti, creatore di Uan e Five, aveva a 71 anni; Morto Enrico Valenti papà di Bim Bum Bam e del pupazzo Uan, si chiude una pagina di tv mitica e unica; Morto Enrico Valenti, creatore di “Uan” e del Gruppo 80. Aveva 71 anni.

Morto Enrico Valenti, il papà di Uan a Bim Bum Bam: il buffo pupazzo rosa tra i più amati dai bambini - Nel 1980 aveva fondato il Gruppo 80 insieme a Kitty Perria, una compagnia di animazione che diventò un laboratorio magico ... Secondo msn.com

Tv in lutto: addio al creatore di una delle mascotte più amate del piccolo schermo - Ore di tristezza per il mondo della televisione: è morto a 71 anni Enrico Valenti, il creatore del pupazzo Uan, la mascotte di Bim Bum Bam. Scrive newsmondo.it