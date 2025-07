Budel consiglia a Leoni | Fossi in lui farei un altro anno al Parma da titolare Può essere utile per uno come lui

L’ex calciatore del Parma, Alessandro Budel, ha espresso il suo parere sul futuro di Giovanni Leoni, giovane difensore dell’Inter in prestito al Parma. In un’intervista rilasciata a ParmaLive.com, Alessandro Budel, ex calciatore del Parma, ha voluto offrire un consiglio a Giovanni Leoni, difensore giovane di proprietĂ dell’ Inter che sta vivendo un’importante stagione al Parma, dove è in prestito. Leoni, che è stato fortemente voluto dall’Inter, si trova in una fase cruciale della sua carriera, e Budel ha sottolineato l’importanza di continuare a crescere con continuitĂ . PAROLE – « Sinceramente, fossi in lui, proverei a fare un altro anno importante al Parma, a giocare da titolare, con grande continuitĂ , per poi decidere in maniera definitiva », ha dichiarato Budel. 🔗 Leggi su Internews24.com

