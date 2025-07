Juventus | Glionna stella del calcio femminile

Un’eredità di talento La Juventus Women continua a brillare nel calcio femminile italiano, e Benedetta Glionna resta un simbolo del suo passato glorioso. Le voci di mercato confermano il suo passaggio all’Inter Women, un trasferimento che segna la fine di un capitolo importante per l’attaccante classe 1999, che ha contribuito L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Glionna, stella del calcio femminile

A poche ore dal debutto della Nazionale italiana di calcio femminile agli Europei è arrivata la notizia dell'infortunio di Chiara Beccari. Al suo posto è stata inserita nella rosa ufficiale un'altra giocatrice compagna di Beccari nella Juventus

