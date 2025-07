A1 incidente a Barberino | morta anche la bimba di 4 anni indagato l' autista del tir

Non ce l'ha fatta Summer, la bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto martedì 15 luglio all'interno della galleria dell'autostrada A1 nel territorio di Barberino di Mugello (Firenze). La piccola è morta oggi, 16 luglio, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stata trasportata in elisoccorso in condizioni disperate. Summer viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme ai nonni, alla zia e alla madre, dirette verso il Piemonte. L'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è fermata improvvisamente nella galleria 'di Base' della Variante di Valico. È stata poi travolta da un tir in transito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - A1, incidente a Barberino: morta anche la bimba di 4 anni, indagato l'autista del tir

