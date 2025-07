Camorra fermato a Caserta il figlio del boss Sandokan | il video dell' arresto

I carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno arrestato stamani Ivanohe Schiavone, figlio del boss Francesco, detto ‘ Sandokan ‘. L’ordinanza di custodia in carcere è stata emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone ritenute responsabili, in concorso, di riciclaggio, autoriciclaggio ed estorsione, aggravati dall’agevolazione e dal metodo mafioso. L’indagine, condotta dai militari dal 2024 al 2025, attraverso attivitĂ tecniche, accertamenti patrimoniali e riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ha consentito di accertare che i due indagati, tra cui appunto Schiavone jr, avrebbero impiegato, sostituito e trasferito denaro o altre utilitĂ provenienti dai delitti commessi dal clan, attraverso una serie di operazioni concretamente idonee a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Camorra, fermato a Caserta il figlio del boss Sandokan: il video dell'arresto

Arrestato a Caserta Ivanhoe Schiavone, l'unico figlio ancora libero dello storico boss dei casalesi Francesco «Sandokan» Schiavone.

