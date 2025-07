Rissa tra studenti minorenni con tirapugni rischiano tutti il processo

Tre ragazzi minorenni, indagati per la rissa dello scorso novembre a Salerno, rischiano ora il processo. A chiederlo è la Procura presso il Tribunale dei minori di Salerno. I tre rispondono di rissa, mentre solo uno di lesioni e possesso di un tirapugni. I fatti L'episodio risale al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: rissa - minorenni - tirapugni - rischiano

Vibo Valentia, rissa selvaggia con bottiglie e sedie: 9 giovani denunciati, tra loro anche due minorenni - Nove giovani denunciati per rissa a Vibo Valentia: caos e violenza fuori da un locale notturno. Indagini in corso per ulteriori misure.

Fermati quattro minorenni incappucciati e armati fino ai denti, sventata maxi rissa a Bolzano - A Bolzano, quattro adolescenti fermati e armi sequestrate: sventata rissa grazie alla segnalazione dei residenti.

Genova, maxi rissa nel centro d'accoglienza, nove minorenni non accompagnati denunciati dalla polizia - Coinvolti ragazzi tra i 16 e i 18 anni, alcuni originari dell’Egitto e altri della Tunisia. Le due fazioni si sono affrontate all’interno della comunità Nove minori stranieri non accompagnati sono stati denunciati dopo essere stati coinvolti in una rissa scoppiata in un centro di accoglienza

Rissa tra studenti minorenni con tirapugni, rischiano tutti il processo; Rissa tra studenti del nautico, tre minori a rischio processo; Rissa tra studenti del nautico, tre minori a rischio processo.

Rissa tra studenti del nautico, tre minori a rischio processo - Rissa a suon di calci e schiaffi, poi sbucò fuori anche un tirapugni. Lo riporta ilmattino.it

Padova, rissa con tirapugni e spray urticante tra minorenni per il ... - É finita con tre feriti una violenta rissa tra una ventina di giovani, quasi tutti minorenni, dopo la lite per un ... Riporta ilfattoquotidiano.it