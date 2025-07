Da quando WWE e TNA hanno annunciato una partnership strategica, c’è stato sempre e solo un nome in cima alla lista dei desideri per qualsiasi show congiunto: AJ Styles. Uno dei nomi storici della TNA, fin dagli albori, e soprattutto uno dei simboli di un wrestling alternativo alla WWE per oltre 15 anni, prima che nel 2016 compisse il salto verso Stamford. Ma nonostante i desideri di fan e wrestler, finora non c’è ancora stata occasione di rivedere AJ nella sua vecchia casa. Ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Apparizione a Slammiversary?. A pochi giorni da Slammiversary, infatti, le voci su una potenziale comparsa di AJ a uno degli eventi più importanti dell’anno per la TNA sembrano presupporre una possibilità molto più concreta di quanto accaduto in passato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Sarà uno Slammiversary Fenomenale? Occhi puntati su AJ Styles