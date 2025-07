Alpine A110 R Ultime Performance protagonista a Goodwood

ROMA (ITALPRESS) – Alpine è stata protagonista dell’edizione 2025 del Goodwood Festival of Speed, che ha registrato il tutto esaurito con un pubblico stimato di 200.000 appassionati. A110 R Ultime ha fatto scalpore con un fantastico podio nella categoria delle macchine di serie ed è entrata nella top ten assoluta in uno dei momenti salienti dell’evento, il Timed Shootout (la salita cronometrata). Affidata a Laurent Hurgon, tre volte detentore del record sul giro al Nordschleife e pilota GT di fama mondiale, A110 R Ultime ha imposto un ritmo frenetico per quattro giorni prima di segnare il suo miglior tempo in 52”01 nel gran finale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it