Sancho Juve la trattativa continua! La verità sul presunto blitz dell’agente a Torino | importanti novità che potrebbero essere decisive anche per Nico Gonzalez

Sancho Juve, la trattativa continua per l’esterno inglese: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giocatore. Il calciomercato Juve è ancora molto interessata a Jadon Sancho, ma al momento non sono stati registrati contatti diretti tra il club bianconero e l’agente dell’attaccante inglese. Come riportato da Alfredo PedullĂ , non ci sono stati riscontri su un vero e proprio blitz dell’agente a Torino per discutere di un possibile trasferimento. La situazione rimane in fase di attesa, con la Juventus che continua a monitorare l’evoluzione della trattativa, senza forzare i tempi per un incontro con l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, la trattativa continua! La veritĂ sul presunto blitz dell’agente a Torino: importanti novitĂ che potrebbero essere decisive anche per Nico Gonzalez

