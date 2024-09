Il giardino di una villetta diventato un cimitero di bambini indagata studentessa di 22 anni Accertamenti sui resti del secondo corpicino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Èper omicidio volontario e occultamento di cadavere la 22enne, madre come certificato dal Dna del neonato i cuisono stati ritrovati il 9 agosto scorso a Vignale di Traversetolo (Parma). Il ritrovamento deidi un altro neonato sui cui sono stati disposti i testi genetici hanno trasformato ildelladove la giovane vive con la famiglia e il fratello in una specie didei. I preliminari esiti dell’autopsia sul primo corpo,quanto emerso fin qui, hanno consentito di ricostruire che il neonato, un maschio, ha respirato ed è deceduto dopo il parto, anche se non sono state chiarite le cause della morte. Dell’esame si occupano il medico legale Valentina Buggelli e un fetologo. Era il 9 agosto scorso e il primo bimbo era stato ritrovato sotto un sottile strato di terra. Nascosto e seppellito.