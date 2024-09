Flop Made in Italy

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il Consiglio di Stato ha bloccato il liceo delin. Sarà solo per motivi procedurali, però questa scuola è stata fallimentare. Un altro fiasco della Meloni.Juditta Martensvia email Gentile lettrice, è un fiasco della ridicola idea meloniana di creare un’egemonia culturale di destra. Sì, perché ilinè roba del suo sacco. Forte del diplomino dell’Istituto alberghiero, immaginava di essere all’altezza del filosofo Giovanni Gentile, ideatore dell’assetto che la scuola ha più o meno mantenuto fino a oggi. Il progetto delin, pardonin, fu messo in piedi in un attimo dallo zelante ministro dell’istruzione. Ebbene, a tale risibile e inutile scuola si sono iscritti in tutta Italia 375 studenti su 468.750, cioè lo 0,08% dei liceali. Sono stati creati 92 licei, con una media di 4 alunni per liceo, dicasi quattro.