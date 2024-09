Diffamò un imputato poi assolto a Chi l' ha visto? condannata Federica Sciarelli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 16 settembre 2024) AGI - Il giudice della quinta sezione penale del tribunale di Roma ha condannato, conduttrice della trasmissione 'Chi l'ha?' e Claudia Aldi, autrice dello stesso programma nonchè giornalista della Direzione Approfondimento della Rai, per diffamazione nei confronti di Massimo Galioto, un senzatetto punkabbestianel processo per l'omicidio dello studente americano, Beau Solomon, morto annegato nel Tevere la notte tra il 30 giugno e il primo luglio del 2016. Galioto fuda tale accusa sia in primo che in secondo grado, ma nella puntata di 'Chi l'ha?' del 26 giugno 2019, all'esito del giudizio di primo grado,introdusse la trasmissione sottolineando l'assurdità della assoluzione dell', considerato che dai video si vedeva benissimo chi era stato il colpevole e chi aveva spinto in acqua Solomon.