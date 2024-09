Debito pubblico presentato a Torino il libro per ' liberarcene'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non esiste una ricetta magica per ridurre il, ma serve un percorso graduale, serio, fatto di impegno, di coerenza, di costanza. Questo è quanto emerso alla presentazione del'Nelle tasche degli italiani. Ilspiegato bene. Come funziona, come', organizzato dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, a. Un incontro a cui hanno partecipato Giorgio Di Giorgio, professore di Teoria e Politica Monetaria alla Luiss e coautore del, Elsa Fornero, ex ministra e professoressa di Economia all'Università di, Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo e Michele Rinaldi, presidente Fondazione Ave Verum.