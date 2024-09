Ciclismo Simon Yates | Mi sono ridotto l' ingaggio pur di andare alla Visma-Lease a Bike

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 - Nel calcio questo scenario non è proprio inedito: ridursi lo stipendio per approdare nella squadra dei sogni. Nel mondo del, dove gli emolumenti di norma viaggiano su binari diversi e dove il senso di appartenenza alle formazioni spesso latita, quanto fatto daper unirsiè un qualcosa quasi di inedito. I dettagli Proprio la squadra olandese rappresenta la meta ideale di molti professionisti, sedotti da una macchina (quasi) perfetta in strada, su pista e anche nel fango del ciclocross e vincente sia a livello maschile sia femminile. Insomma, sempre per portare avanti la metafora calcistica, larappresenta un po' il Real Madrid del, dove un giocatore approderebbe a ogni costo: anche quello di recitare un ruolo più defilato o, appunto, vedersi ridurre l'