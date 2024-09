Chi è Sara Pilla curiosità e vita privata della concorrente nip del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024), Miss italia Social 2022 è una ragazza veneta tra le prime donne ad ottenere la licenza di gondoliera., il successo a Miss Italia Social 2022 Stasera vedremo la 24enne tra i concorrenti nipprima puntatanuova edizione del, reality condotto da Alfonso Signorini: in studio CeBuonamici e Beatrice Luzzi in qualità di opinioniste, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti provenienti dai social. Laè nata nel 2000 a Venezia, dove ha studiato al Liceo Musicale Marco Polo approcciandosi al canto e suonando diversi strumenti. La passione per la musica l’ha coltivata sin da piccola, scrivendo e componendo da sola i suoi inediti.è nata in una famiglia di gondolieri ed è stata tra le prime donne ad ottenere la licenza di gondoliera.