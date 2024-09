Brando e Raffaella di UeD freddi dopo le voci di tradimento | parla la Scuotto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) In questi giorni sono trapelate dellepiuttosto incresciose in merito aEphrikian e. I due, che sembravano essere super affiatati fino a poco tempo fa, sono finiti al centro di una bufera mediatica in quanto lui è stato accusato di uscire con altre ragazze all’insaputa della sua fidanzata. A seguito della diffusione di queste, sono sopraggiunte nuove segnalazioni. Nuova segnalazione sudi Uomini e Donnestanno vivendo un momento di crisi a distanza di un po’ di tempo dalla fine di Uomini e Donne? Tutto è partito da alcune recenti segnalazioni dalle quali è trapelato che il ragazzo non si comporterebbe in maniera del tutto sincera con la sua fidanzata.