Traffico Roma del 15-09-2024 ore 07 | 30

(Di domenica 15 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione chiusa via di San Teodoro per lavori tra via dei fienili e via dei Cerchi per la presenza di alberi pericolanti chiusa via Sudafrica via Marocco e via Uganda lavori con chiusura al transito di piazza Risorgimento tra Viale Bastioni di Michelangelo e via del Mascherino attenzione quindi alla segnaletica sul posto per quanto riguarda il trasporto pubblico chiuse lo ricordiamo sulla linea a della metropolitana per lavori di ristrutturazione le stazioni di Furio Camillo e Spagna i treni vi transitano senza fermare per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ