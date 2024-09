Sergio Alfieri il medico del Papa accusato di falso in atto pubblico | In 29 casi i registri lo davano in sala operatoria ma era altrove

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) In almeno 29tra 2022 e 2024 è risultato assente dal Policlinico Gemelli durante interventi chirurgici a cui, stando ai, aveva partecipato. È quanto hanno scoperto gli inquirenti indagando sul chirurgo, noto per aver operatoFrancesco. Incrociando i dati del badge del professore con i suoi tabulati telefonici, è emerso che in alcuninon si trovava neanche nella Capitale. Ma era a Siena, Milano e Grosseto, secondo quanto riportato da Repubblica. L’accusa che pende nei suoi confronti – si è appena chiusa la fase preliminare dell’inchiesta – è diin. Le indagini sono state avviate dopo una denuncia presentata nel febbraio 2023 da una paziente operata da un altro. A quel punto il Reparto operativo del comando carabinieri per la tutela della salute ha iniziato ad indagare.