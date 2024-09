Sassari bambino di 10 anni schiacciato da un cancello | è grave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 –da unundi 10di, ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata. L’incidente è avventuro verso le 12, in una villetta nella zona di Viziliu, nelle campagne del rione satellite Li Punti. I familiari hanno sentito un frastuono e hanno trovato il piccolo intrappolato sotto il. Hanno liberato ile lo hanno trasportato fino a un bar del vicino quartiere Li Punti. Qui hanno chiamato i soccorsi. Il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Come sta iltravolto dalI medici del Santissima Annunziata dihanno riscontrato un trauma facciale, una profonda ferita alla fronte e traumi al bacino e alla colonna vertebrale. Ilresta sotto osservazione e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per verificare le condizioni di salute.