Sammaurese altro derby Oggi arriva il Ravenna

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo aver superato senza danni l’ostacolo Forlì, adesso ladeve cercare di strappare punti al, altra squadra che entra di diritto nel gruppo delle favorite alla vittoria del girone.alle 15 (fischietto a Lorenzo Massari di Torino) al ’Macrelli’ sono attesi circa trecento tifosi provenienti dalla città bizantina. La biglietteria sarà aperta dalle 13.30: laha deciso di istituire la ’giornata giallorossa’ per la gara che dovrebbe essere quella del primo contatto fra la città e i nuovi soci di maggioranza.ndo al campo, per mister Mirko Taccola si pone il piacevole problema di avere l’imbarazzo della scelta: ad eccezione di Uros Arsenijevic, rientrano dalla squalifica Morri e Scanagatta e per l’attacco adesso il tecnico può contare anche su Davide Gaetani.