Sala e la telenovela stadio | Niente promesse Ma un prezzo congruo e rispetto delle regole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Su San Siro "non faccio", dice il sindaco di Milano Giuseppe, all’indomani dell’ennesimo colpo di teatro prodotto dalle due squadre che ci giocano dentro – Milan e Inter –, e a Palazzo Marino, presenti esponenti dei fondi proprietari americani (rispettivamente Redbird di Gerry Cardinale per i rossoneri e Oaktree per i nerazzurri), hanno spiegato di non aver alcuna intenzione di ristrutturare il Meazza né in base al progetto di Webuild né senza (non lo ritengono fattibile "a costi accessibili"), ma di volerlo comprare con le aree limitrofe e "rifunzionalizzarlo", costruendovi accanto un nuovocondominiale.