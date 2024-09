Rubano un camper con un cane Poi lo abbandonano lungo l’A12 | animale travolto e ucciso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Deiva Marina (La Spezia), 15 settembre 2024 – Gli automobilisti in transito lo hanno segnalato alla volante della polizia stradale. Purtroppo il, un piccolo Cavalier King, era statoe lasciato senza vita sulla carreggiata dell’autostrada in prossimità di Deiva Marina. Dietro la morte delc’è però una bruttissima storia di crudeltà che è stata ricostruita dai poliziotti della stradale e dai carabinieri di Sarzana che stavano già seguendo la vicenda. Ilinfatti è stato abbandonato in autostrada dai ladri che poco prima avevano rubato una Sarzana, nel parcheggio dell’area Gerardo sulla Variante. All’interno del mezzo oltre agli effetti personali, borse e denaro c’era proprio il cagnolino. Ilappartiene a una coppia di turisti tedeschi in vacanza a Sarzana.