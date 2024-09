Probabili formazioni Atalanta-Arsenal | Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ledi, match valido per la prima giornata della. La Dea è tornata nella coppa più prestigiosa ed è campione in carica dell’Europa, dunque pedigree importante anche al cospetto dei fortissimi Gunners, che da un paio di anni sono ai vertici della Premier. Ci si aspetta dunque una partita davvero interessante e ricca di spettacolo al Gewiss Stadium. Chi riuscirà ad avere la meglio alle ore 21 di giovedì 19 settembre? Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale nel corso dell’avvicinamento al match sullemosse di formazione dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Mikel Arteta.– Gasperini dovrebbe preferire il falso trequartista come Brescianini e non Samardzic, De Roon ancora nel terzetto difensivo.